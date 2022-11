Ultime Notizie – Maltempo e neve | arriva il treno di cicloni sull’Italia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 26 novembre 2022) Undiè in arrivo nei prossimi 10 giorni, e il primo è già in approfondimento in queste ore, sul Basso Tirreno, con piogge intense e venti di burrasca. Un secondo ciclone arriverà martedì e sarà anche più profondo, un terzo ciclone arriverà probabilmente alla fine della prossima settimana ma questa volta potrebbe nascondere sorprese nevose in pianura. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, avvisa dunque di prestare la massima attenzione ad una fase perturbata piuttosto lunga. Ma come spesso accade non pioverà su tutta l’Italia, contemporaneamente e per più giorni avremo momenti bagnati alternati a schiarite e tempo più tranquillo. Nel dettaglio, il primo ciclone sul Basso Tirreno causerà fenomeni violenti intorno al minimo, in pratica tra Basso Lazio, Campania, Sicilia e Calabria con possibili colpi di vento e nubifragi; ...