Ucraina | Zelensky | blackout per oltre sei milioni di persone

(Di sabato 26 novembre 2022) "A partire da questa sera, continuano inella maggior parte delle regioni e a Kiev. In totale, più di seidi abbonati. Per favore, è necessario consumare elettricità con parsimonia in ...

E' l'appello lanciato dal presidente ucraino Volodymyr."Anche i punti di continuità sono ...per le persone funzioni davvero"."Grazie - ha concluso - a tutti coloro che lavorano per l'e ......in. Le truppe russe bombardano ancora Kramatorsk, nel Donetsk: un ferito e diversi edifici distrutti tra cui un ospedale. Iniziata l'evacuazione di civili da Kherson. Il presidente...Kiev, 26 nov. (askanews) - "A partire da questa sera, continuano i blackout nella maggior parte delle regioni e a Kiev. In totale, più di sei milioni di abbonati. Per favore, è necessario consumare el ...Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina dove nelle ultime ore si sono registrati nuovi raid a Kherson. Nel frattempo il presidente ucraino, Volodymyr ...