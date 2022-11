Ucraina | Meloni | “Da Russia azioni inaccettabili | convinto sostegno a Kiev”

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – “Nel giorno della ricorrenza dei 90 anni del Holodomor, lo sterminio per fame di milioni di ucraini voluto dal regime sovietico di Stalin, il pensiero va ai milioni di ucraini, in gran parte anziani e bambini, privati in pieno inverno di elettricità, acqua e riscaldamento dai bombardamenti russi che si accaniscono volutamente sulle infrastrutture civili”. Così in una nota la premier Giorgia. “e in violazione del diritto internazionale – sottolinea la presidente del Consiglio – che rafforzano la convinzione di sostenere il popolo ucraino nella sua battaglia per la libertà e la sopravvivenza”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

