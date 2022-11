Ucraina | Francesco condanna il ' terrore' scatenato dall' aggressore ossia Putin

(Di sabato 26 novembre 2022) Per questo Globalist ve ne propone un'ampia sintesi del passaggio centrale e decisivo. " Io vorrei unire le mie lacrime alle vostre e dirvi che non c'è giorno in cui non vi sia vicino e non vi ...

A nove mesi dall'inizio della guerra, quale vescovo di Roma e pastore della Chiesa universale, ha scritto una lettera che non ha precedenti al popolo ucraino. E' un documento drammatico, senza pari e senza precedenti, ...All'Angelus, Papaha nuovamente pregato per l'e per le vittime di Gaza. Ce ne parla Olga Sakun . Il nostro Re "apre le braccia a tutti" dal trono della croce per salvare chiunque ...Arriva finalmente la nomina del nunzio in Europa: è il vescovo Noel Treanor, non un diplomatico di carriera. Arriverà a Bruxelles a seguire le sfide di una Europa con una guerra nel suo cuore. Intanto ...L'attenzione dei media per la violenza sulle donne non è solo, e giustamente, di natura etica, purtroppo si tratta di cronaca. Se ci ...