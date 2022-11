Ucraina al buio | Zelensky gela Klitschko | a Kiev non ha fatto abbastanza

(Di sabato 26 novembre 2022) In una rara critica pubblica ad un esponente delle autorità del paese, il presidente ucraino Volodymyrha puntato il dito contro il sindaco di, Vitaly, per il lavoro - a suo parere inadeguato - di allestimento dei rifugi di emergenza destinati ai residenti privati di acqua, riscaldamento e corrente, dagli ultimi attacchi missilistici russi. Nel suo intervento seraleha lamentato l'insufficiente contributo del primo cittadino della capitale e del suo staff all'opera di allestimento dei cosiddetti 'centri di invincibilità', dove le persone possono accedere a riscaldamento, acqua, internet e collegamenti di telefonia mobile. I problemi maggiori conseguenti ai blackout si sono verificati a, ha sottolineato il presidente. «Sfortunatamente le autorità locali non si ...

