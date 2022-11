Tunisia | Kadri | “Perso scontro decisivo | ci assumiamo responsabilità”

(Di sabato 26 novembre 2022) Jalelha parlato dopo la sconfitta contro l’Australia ai Mondiali 2022 in Qatar. Il CT dellasa di avere poche chance per qualificarsi agli ottavi di finale. I nordafricani, infatti, se la vedranno contro la Francia nell’ultima sfida del girone. Questo il suo commento: “Il calcio non conosce miracoli, ma solo partite difficili e partite decisive. Oggi era una di queste e l’abbiamo persa. Proveremo a pressare alto e conquistare questi tre punti. Sappiamo bene che la prossima partita sarà contro un avversario molto forte ma a volte ci sono delle sorprese. Dovremo dare il meglio di noi, sperando di concretizzare le occasioni e correggere gli errori delle partite precedenti. Sappiamo di averuna partita decisiva e ce nela”. SportFace.

