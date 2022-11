Tunisia-Australia oggi | Mondiali calcio 2022 | orario | tv | streaming | probabili formazioni | programma | dove vederla

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022): aididi Qatar, si gioca un’altra emozionante partita del Girone D, di cui fanno parte anche Francia (3 punti) e Danimarca (1 punto). La formazione africana (1 punto) sfida quella oceanica (0 punti), in palio punti pesantissimi che potrebbero sancire chi potrà continuare a cullare sogni di gloria verso il tanto agognato passaggio agli ottavi di finale Andiamo a ricapitolare quale sarà l’di, ildel match e le possibilità di seguirlo in tv e in; senza dimenticare che la partitasarà seguibile anche con la Diretta LIVE scritta di OA Sport....