Tunisia - Australia 0 - 1 diretta | Australiani avanti all' intervallo LIVE

AL WAKRAH (QATAR) - Una sfida già decisiva quella trae Australi a, che si sfidano oggi (sabato 26 novembre, ore 11) allo stadio 'Al Janoub' di Al Wakrak nel match valido per la seconda giornata del Gruppo D ai Mondiali in Qatar. Una grande ...All'Al Janoub Stadium, il match valido per la seconda giornata dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Al Janoub Stadium va in scena il match valido per la seconda giornata del Mondiale in Qatar trae ...Si è concluso il primo tempo della partita tra Tunisia ed Australia, prima partita del programma odierno della seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Al rientro negli spogliatoi sono ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...