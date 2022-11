(Di sabato 26 novembre 2022) Léosi è aggiudicato la prova maschile dellein corso di svolgimento ad Abu Dhabi. Il francese ha messo le mani sul titolo confermando il suo valore assoluto nella gara disputata su distanza olimpica, andando a togliere la scena all’atteso duello tra Hayden Wilde e Alex Yee che, invece, chiudono addirittura fuori dal podio. Ad Abu Dhabi Léoha concluso una prestazione perfetta con il tempo di 1:44.14 precedendo per 11 secondi lo statunitense Morgan Pearson, mentre completa il podio il belga Jelle Geens che si mette al collo la medaglia di bronzo con un distacco di 20 secondi dalla vetta. Quarta posizione per il britannico Alex Yee a 23 secondi, quinta per l’australiano Matthew Hauser a 37, mentre ...

OA Sport

È diventata la migliore amica di quel corpoe non banale e si vede da come lo abita bene, ... E va in bici, si allarga nel, frequenta palestre da sempre. Ma il cretino non si arrende: ...È diventata la migliore amica di quel corpoe non banale e si vede da come lo abita bene, ... E va in bici, si allarga nel, frequenta palestre da sempre. Ma il cretino non si arrende: ... Triathlon, un sontuoso Léo Bergere vince le World Triathlon Championship Finals 2022, Sarzilla 17°, lontano Pozzatti