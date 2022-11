Treno esce da binari in Campania a causa del maltempo | paura a bordo

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUnè uscito daiin provincia di Caserta, tra Mignano Montelungo e Tora Presenzano. Non ci sono feriti tra i passeggeri a. Solo tanta. I passeggeri hanno sentito un urto, forse con un albero caduto adel. Si e sentito chiaramente lo sbalzo che lo ha fatto uscire dai, ma per fortuna le carrozze non si sono capovolte. Ilera partito da Cassino alle 18.05 diretto a Caserta. Attualmente è fermo tra i campi e i passeggeri sono stati convogliati nell’ultima carrozza in attesa dei soccorsi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia ANSA

