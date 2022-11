Tragedia al Mondiale in Qatar | tifoso muore nel giorno della partita

(Di sabato 26 novembre 2022) Una brutta notizia ha sconvolto ilin2022: undel Galles è morto nelcontro l’Iran, conclusa con la sconfitta sul risultato di 0-2. La situazione di classifica è delicatissima, avrà bisognovittoria contro l’Inghilterra per staccare il pass. Ungallese è morto. La notizia è stata confermata direttamente sui social dai tifosi del Galles: “purtroppo abbiamo perso uno dei Red Wall ieri in, le nostre più sincere condoglianze vanno a suo figlio qui a Doha e alla sua famiglia in Galles”. Si tratta di Kevin Davies, si trovava in compagniafamiglia e degli amici, il 62enne sarebbe morto per causa naturali. E’ quanto riporta la BBC. Noel Mooney, amministratore ...

Corriere dello Sport

