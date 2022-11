Tragedia ai Mondiali | muore un tifoso del Galles | cosa è successo

(Di sabato 26 novembre 2022) Une, in Qatar per il Mondiale , è morto: la notizia è stata confermata dai social dei tifosi del: "Purtroppo abbiamo perso uno dei Red Wall ieri in Qatar , le nostre più sincere ...

Un tifoso gallese, in Qatar per il Mondiale , è morto: la notizia è stata confermata dai social dei tifosi del Galles: "Purtroppo abbiamo perso uno dei Red Wall ieri in Qatar , le nostre più sincere ...