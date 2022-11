Tragedia a Ischia | frana a Casamicciola Piantedosi | 12 dispersi | situazione grave

(Di sabato 26 novembre 2022) AGI - "Al momento non sono stati recuperati cadaveri". Lo ha detto il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, incontrando i giornalisti. Abbiamo concordato che nella zona prospicente alla, in via preventiva, saranno spostati tutti i nuclei familiari e radunati per il momento nel palazzetto dello sport di", ha aggiunto. "Saranno dislocati in strutture alberghiere già individuate - aggiunge - individueremo un numero di strutture più ampio qualora ci fosse la necessità". Il prefetto spiega inoltre che la "viabilità è in qualche modo ripresa" e che "si opera in unadi estrema difficoltà, perché a causa del maltempo gli elicotteri hanno difficoltà a sorvolare la zona". La Capitaneria di porto ha messo a disposizione navi straordinarie, grazie ai quali sono stati trasportati ulteriori mezzi di soccorso". Poco dopo ha ...

