Tragedia a Casamicciola | 11 dispersi | forse otto vittime Salvata famiglia da una casa travolta dalla frana – Il video

(Di sabato 26 novembre 2022) Proseguono gli aggiornamenti sullaavvenuta all’alba di questa mattina, 26 novembre, aTerme, sull’isola d’Ischia. Il numero deiè ancora incerto, ma il sindaco dell’isola, Enzo Ferrandino, ha parlato di «». Si sarebbero perse le tracce di almeno 11 persone, tra cui unacon due bambini che viveva a monte di Piazza Maio, nella zona interessata in pienoe non ancora raggiungibile da parte dei mezzi di soccorso. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel corso dell’intervento all’inaugurazione della M4 all’aeroporto di Linate, aveva detto che si temevano morti: «Stamattina mi sono alzato con il disastro a Ischia con 13, e si temono dei morti». Il ministro ha detto ...

È stato svegliato nel cuore della notte dalla terribile notizia e da quel momento non ha mai smesso di seguire in prima persona l'evolversi dellache ha colpitoTerme. Il sindaco di Ischia Vincenzo Ferrandino si è subito preoccupato dell'incolumità dei suoi concittadini, messi a dura prova dalla frana che ha travolto ...a Ischia, frana travolge. Salvini: "Otto morti". Trovato il neonato dispersoa Ischia, frana travolge. Salvini: Otto morti. Trovato il neonato disperso . ...Il maltempo si abbatte su Ischia. Paura a Casamicciola Terme, dove una frana ha investito diverse auto in sosta, trascinandole fino al mare. Segnalati anche colate di fango, allagamenti e strade trasf ...Intervista a Romeo Toccaceli: “Area fortemente instabile e ad alto rischio: con precipitazioni così copiose e scarsa manutenzione effetti ...