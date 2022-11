(Di sabato 26 novembre 2022) Ilè al lavoro per Mbala, attaccante protagonista in Serie A con la maglia dello Spezia. C’è ancheIlè al lavoro per regalare un rinforzo offensivo a Ivan Juric. Mbalanon vorrebbe infatti rinnovare con lo Spezia ed è al centro dell’attenzione di diverse squadre. LA SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Tuttosport, ilvorrebbe sferrare l’offensiva decisiva offrendo al giocatore un contratto triennale con l’ingaggio raddoppiato rispetto a quanto percepisce adesso. In questo modo riuscirebbe a battere la concorrenza del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

L'attaccante ex Cagliari è poi volato in Turchia per firmare col Fenerbahce, ma ora potrebbe riaprirsi la pista granata in vista di gennaio: illo vorrebbe in prestito, così come la Sampdoria, ...CON LA SAMP PER JOAO PEDRO: PUO' ARRIVARE IN PRESTITO Secondo quanto riportato da ' Tuttosport ', tra le squadre interessate in pole ci sarebbe il. I granata, alla ricerca di ... Torino, duello con l'Atalanta per Nzola ALL: Domizi MARCATORI: 14’ pt Miceli (A), 3’ e 5’ st Greco (A), 13’ st Chiechio (A), 15’ st Kouchouri (M), 20’ st Dellavalle (A), 28’ st Aniello (M) NOTE: 21’ st ammonito Calarco (A), 35’+3 ammonito ...Vittoria incredibile quella del Sant’Ignazio, decisa dall’ingenuità di Bertolino, che per proteste lascia la squadra senza portiere e impedisce al Borgata Cit Turin di ottenere un pareggio che, per qu ...