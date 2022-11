Tina Turner | auguri alla regina del rock’n’roll

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 novembre 2022)compie ottantatré anni. Ladel soul e delha cavalcato più di mezzo secolo di carriera, diventando uno dei nomi più importanti della musica degli anni 70?. Si è ritirata a vita privata nel 2009, ma i suoi brani e le sue esibizioni sono rimaste nella storia della musica. Vincitrice di numerosissimi premi, tra cui dieci Grammy Awards , ha ottenuto la stella nella Walk of Fame nel 1986e il sodalizio artistico con IkeAdrienne Warren plays the adultin the new biographical musical.ha avuto un periodo di creatività florido soprattutto durante gli anni 70?, rivelatisi per lei un’autentica golden age. Gran parte del successo ...