‘Ti meniamo se non paghi’ Prima il selfie al Colosseo | poi l’estorsione | arrestati 3 gladiatori | fino a 500 euro per una foto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 novembre 2022)li invitavano, quasi costringendoli con tante belle parole, a fare lecon loro. Poi, passate le moine e i sorrisi, passavano alle minacce per farsi pagare cifre spropositate, che arrivavano addirittura a 500per uno scatto. Ma il comportamento scorretto di tre “” non è certo passato impunito e le vittime hanno denunciato il tutto agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio, che hanno avviato un’accurata indagine. E, grazie alle segnalazioni, le approfondite indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno portato all’esecuzione agli arresti, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, nei confronti di 3 uomini, gravemente indiziati del reato di estorsione in relazione a una antecedente rapina. Minacce per farsi pagare: ...