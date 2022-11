Terremoto | lieve scossa | epicentro nei pressi di Lucera Magnitudo 2 | 5 registrata alle 23 | 10

(Di sabato 26 novembre 2022) Di tratta della secondanel giro di tre giorni in quella zona del foggiano. Questa un po’ più conveniente della precedente. Il sisma di2,5 è stato registrato23,10 cona sei chilometri daed undici da Biccari. Nel pomeriggio undi2,1 era stato rilevato nella zona di San Giovanni Rotondo. (immagine: tratta da ingv.it) L'articoloneidi 2,523,10 proviene da Noi Notizie..

Una scossa di terremoto è stata registrata nella notte in Puglia. All'1,46 il sisma con epicentro ad otto chilometri da Lucera e dieci da Volturino. Terremoto venerdì alle 2.15 nel comune di Talla in provincia di Arezzo. Una scossa sismica di magnitudo 3.5 preceduta e seguita da altre lievi scosse tra Talla e Castel Focognano.