Corriere dello Sport

Inviato a Doha - La federazione tedesca sfida ancora la Fifa: dopo le polemiche per il divieto imposto a Manuel Neuer di indossare la fascia arcobaleno, la Germania ha deciso per protesta di inviare ...Con questo ulteriore riconoscimento internazionale, la società che gestisce la rete elettrica italiana in alta e altissimarafforza sempre di più la sua presenza ai vertici mondiali della ... Tensione Mondiale, la Germania sfida la Fifa: si presenta solo Flick in conferenza! La Cina lancia un appello alla Corea del Nord. Il presidente cinese Xi Jinping ha scritto una lettera al leader supremo nordcoreano Kim Jong-un, invitandolo a cooperare per la pace mondiale e la stabi ...Prima cantano l’inno a denti stretti e con il cuore in subbuglio per paura del regime che poche ore prima a Teheran ha imprigionato un loro ex compagno. Battuto il Galles, adesso la «partita politica» ...