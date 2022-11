Tennis | Christophe Lambert è il nuovo allenatore di Bianca Andreescu

(Di sabato 26 novembre 2022) Dopo l’addio di Ashleigh Barty, ilfemminile sembra aver trovato una propria quadratura del cerchio con Iga Swiatek. Lata polacca è stata netta protagonista del 2022, vincendo due tornei dello Slam e chiudendo la stagione da numero 1 incontrastata. Sono in tante che ambiscono al suo trono, tra di loro anche la canadese. La ventiduenne di origini rumene ma nata a Mississauga, in Ontario, ha giocato solo mezza stagione, raggiungendo una sola finale a Bad Homburg dove è stata battuta in tre set dalla francese Caroline Garcia. La classifica non le ha arriso: numero 46 a gennaio , dopo quasi undici mesi ha guadagnato una sola posizione, uscendo però dalle prime 100 al mondo ad aprile, poco prima del rientro alle competizioni a Stoccarda. Per la ventiduenne c’era bisogno di un cambio di marcia ...

