Telemedicina | firmato accordo per potenziare ricerca con digitale

Alla definizione dell'accordo ha contribuito il Centro Nazionale per lae le Nuove Tecnologie Assistenziali dell'ISS che parteciperà direttamente al comitato direttivo per la gestione ...l'accordo di collaborazione, iniziano le attività congiunte finalizzate a raggiungere ...di rilievo per lo sviluppo del corretto utilizzo clinico e assistenziale dei sistemi die ...Roma, 25 nov. Adnkronos Salute) – L'Istituto superiore di sanità insieme al Consorzio interuniversitario Cneca, all'Istituto nazionale di Fisica nucleare e alla Società italiana di telemedicina, che h ...La piattaforma Tech2Doc, realizzata dall Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (Enpam), sarà utilizzata dall Istituto Superiore di Sanità (ISS) per svolgere attività di ...