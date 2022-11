Susanna Galeazzi per Giampiero | critiche a Mara Venier e un ricordo del babbo

, giornalista e conduttrice Mediaset figlia del compianto Giampiero, ha raccontato il suo rapporto col padre in un' intervista con Diva & Donna, aggiungendo considerazioni ...L'oggetto delle lamentele dista nella puntata di Domenica In che la conduttrice decise di dedicare a, non appena si era diffusa la notizia della morte di GiampieroSusanna Galeazzi ha ricordato il padre Giampiero Galeazzi a Diva & Donna, aggiungendo qualche considerazione piuttosto amara su Mara Venier e sugli ultimi giorni di papà, deceduto un anno fa.(Europa Calcio) Susanna Galeazzi, il duro attacco a Mara Venier A un anno dalla perdita del padre Giampiero, scomparso a a 75 anni a causa di complicanze dovute al diabete contro cui combatteva da ...