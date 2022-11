Studentessa Erasmus nelle mani di Erdogan | chi è Dalila Procopio | l’italiana fermata a Istanbul

(Di sabato 26 novembre 2022) Si chiamala ragazza italiana arrestata ieri anel corso un corteo femminista non autorizzato. La giovane ha partecipato a un sit insieme ad altre duecento ragazze turche, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. La ragazza dovrebbe essere trasferitaprossime ore in un centro di rimpatrio. Lo ha detto all’Ansa un’avvocatessa tra le attiviste che hanno organizzato la dimostrazione. La polizia le contesta il permesso di soggiorno che sarebbe scaduto il 14 agosto ma il padre, che è un brigadiere dei carabinieri, ha assicurato al Corriere che la ragazza è in regola e il suo visto scade a dicembre. L’ambasciata di Ankara e la sede diplomatica di, spiegano al ministero degli Esteri, sono in continuo contatto con le ...

Dalila Procopio aveva passato un periodo in Turchia comee, dopo il rientro in Italia, era tornata a Istanbul in settembre con un visto turistico. La Farnesina Nel pomeriggio era ...Dalila Procopio è in Turchia per unma le autoriità di Ankara sostengono che il suo permesso di soggiorno sia scaduto da diversi mesi. 'Sta bene ed è riuscita a sentire i suoi cari in Italia' ...Una studentessa italiana, Dalila Procopio, è in stato di fermo a Istanbul dopo aver partecipato a una manifestazione ieri durante la giornata internazionale contro la violenza ...Dalila Procopio è in Turchia per un’Erasmus ma le autorità sostengono che il suo permesso di soggiorno sia scaduto ad agosto. Il padre, carabiniere, dice il contrario ...