Strepitoso Sonny | che cuore! Un' altra vittoria epica dopo Tiafoe

OA Sport

Lorenzo Sonego porta avanti l'Italia sul Canada nella semifinale di Coppa Davis. 7 - 6 6 - 7 6 - 4 dopo oltre 3 ore di match contro il numero 18 del ...Per fortuna, la crisi sembra essere ormai un brutto ricordo ee Sara continuano ad apparire molto affiatati. Non solo: hanno appena fatto un annuncio: si tratta di un progetto che ... Coppa Davis 2022, Italia-Canada 1-0: Lorenzo Sonego strepitoso! Shapovalov ko in tre set