Strange World | i doppiatori italiani | La cosa più importante è l' armonia

(Di sabato 26 novembre 2022) IFrancesco Pannofino, Marco Bocci, Lorenzo Crisci, e gli autori del brano Antifragili Michele Bravi e Federica Abbate, raccontano il film Disneynella nostra video intervista. Un viaggio oltre gli orizzonti, tra l'amore (e le incomprensioni) generazionali e la necessità di preservare il mondo in cui viviamo. Sullo sfondo, infatti, l'emergenza ambientale che ha spinto la Disney ad accantonare almeno momentaneamente i canonici villain. I cattivi, per così dire, siamo diventati noi. Alle prese con egoismi, rancori, solitudini. Da qui inizia- Un Mondo Misterioso, diretto da Don Hall e scritto da Qui Nguyen. La storia è quella della famiglia Searcher, che si ritrovano appunto in un mondo nascosto con l'obbiettivo di salvare una pianta che offre energia rinnovabile. ...

Se la Disney da un lato festeggia per i risultati del film Marvel, dall'altro si lecca le ferite per gli incassi di: il film d'animazione venerdì ha raccolto solo 5.2 milioni di ..., il 61° lungometraggio animato del canone dei Walt Disney Animation Studios , è già al cinema . Abbiamo avuto modo di parlare dei temi del film e di altre curiosità con i due registi, ...I doppiatori Francesco Pannofino, Marco Bocci, Lorenzo Crisci, e gli autori del brano Antifragili Michele Bravi e Federica Abbate, raccontano il film Disney Strange World nella nostra video intervista ...Purtroppo, gli incassi del week-end festivo per il Giorno del Ringraziamento non basteranno a ribaltare le sorti di un disastro annunciato.