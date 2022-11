Statale 106 | Occhiuto replica ad Alecci | Si tratta di risultato epocale

...- 15 febbraio 2020) - non ha mai posto in cima ai suoi programmi il rifacimento della SS" ricorda Occhiuto. "Con il centrodestra al governo della Calabria e adesso del Paese, invece, la..."L'ennesimo annuncio del Presidente della Regione Occhiuto e del Ministro Salvini sullasono uno schiaffo nei confronti di tutti i calabresi". Così in una nota il consigliere regionale Ernesto Alecci, che si dice "indignato e preoccupato da quello che emerge dalla ...“Leggo che il consigliere regionale del Partito democratico, Ernesto Alecci, si dice ‘arrabbiato, indignato, sconcertato’ perché a suo avviso il finanziamento stanziato dal governo per la Strada Stata ..."Leggo che il consigliere regionale del Partito Democratico, Ernesto Alecci, si dice ‘arrabbiato, indignato, sconcertato’ perché a suo avviso il finanziamento stanziato dal governo per la Strada Stata ...