(Di sabato 26 novembre 2022) Luciano, tecnico del Napoli, ha parlato in esclusiva a Rtv38 a margine della serata organizzata dall’Associazione Neri-Ferramosca. Il tecnico del Napoli ha toccato diversi punti, tra questi anche l’attualedei campionati legata al Mondiale in Qatar 2022. Queste le parole di, allenatore del Napoli: «Bellissima serata perché ci ricorda due ragazzi splendidi a cui la sorte ha giocato un brutto scherzo. Ritrovarsi qui a parlare di loro è sempre bello e negli anni del Covid ci siamo ugualmente riuniti per dare un seguito a quella che è la storia di questi ragazzi». Lucianoguarda il Mondiale o pensa alla ripartenza? «Nessuno dei due, sto con la famiglia e me la godo perché non standoci insieme a Napoli mi è mancata. Ora c’è questo periodo che può servire a tutti per rimettere a posto ...

IlNapolista

Chi non è affatto dispiaciuto della pausa è Luciano. L'allenatore del Napoli ha parlato in esclusiva a Rtv38 a margine della serata organizzata dall'Associazione Neri - Ferramosca, dicendo:...ci fosse sempre a metà campionato uno spazio per rimettere a posto le cose. Alla ripartenza ... Lo ha detto ai microfoni di Rtv 38 il tecnico del Napoli, Luciano, parlando a margine di ... Spalletti: «Magari la sosta ci fosse ogni anno, proveremo soluzioni nuove» I campionati sono fermi per la sosta dovuta al Mondiale in Qatar. La Serie A si è così fermata con il Napoli dominatore incontrastato, primo in classifica con ben 8 punti di vantaggio sulle inseguitri ...Il mister azzurro Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Rtv38 a margine ... così come fatto in ritiro. Magari ci fosse sempre a metà campionato un pezzo per rimettere a posto le cose. Io andrò ...