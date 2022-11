Soumahoro e il ‘mistero’ sulla raccolta di Natale per i regali a 200 bimbi del ghetto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 novembre 2022) Non solo la torbida vicenda delle cooperative del Sud Pontino. Sembrerebbe infatti che nelle strutture gestite dalla moglie e dalla suocera di, i migranti vivessero in condizioni alquanto precarie, senza luce, né acqua e né cibo, adesso torna a galla anche unafondi promossa la scorsola cui efficacia, tuttavia, desta più di una perplessità. Migranti senza né cibo né acqua: indagata la suocera dell’Onorevolee lafondi per idiai bambini delLaè stata promossa lo scorsoe si tratta di un’iniziativa di crowfunding attivata dalla Lega Braccianti dell’Onorevole...