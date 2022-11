Soumahoro? Da Crosetto il colpo di grazia alla sinistra | l' umiliazione pubblica

Leggi su iltempo

(Di sabato 26 novembre 2022) “Il vero problema non è”. Guidocambia prospettiva nel caso che sta agitando la. Aboubakarè il deputato del gruppo Verdi-Italiana, eletto per la prima volta il 5 settembre scorso e presente al porto di Catania per difendere la nave Ong Ocean Viking, che si è autosospeso dopo aver scoperto che la procura di Latina ha messo sotto inchiesta la suocera per malversazione nella gestione delle due cooperative Karibu e Consorzio Aid (lui non risulta indagato, nda). Ci si chiede serealisticamente potesse non sapere che i migranti venivano sfruttati, i minori ospitati maltrattati, il personale non pagato e che la Karibu avesse un debito con il Fisco di 1 milione e mezzo per trattenute e tasse non versate. Ebbene, il ministro ...