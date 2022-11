Sondaggi | sale il consenso per Meloni-Fdi e il M5S supera il Pd

(Di sabato 26 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Aumenta il consento per il partito della Premier Giorgiache si attesta al 31,4%, mentre il M5Sil Pd e il Terzo polo raggiunge Forza Italia. E' quanto emerge dalo mensile di Nando Pagnoncelli (Ipsos) sul Corriere della Sera. Quasi un italiano su due (49%) esprime un giudizio positivo su Giorgiae il 46% sul governo. Rispetto al mese scorso l'indice di gradimento (rapporto tra positivi e negativi escludendo coloro che non esprimono un giudizio)di quattro punti sia per l'esecutivo (da 51 a 55) sia per la premier (da 54 a 58). FdI consolida quindi il primato raggiungendo il 31,4% delle intenzioni di voto, in aumento di 1,6% rispetto ad ottobre e di ben 5,4% rispetto alle politiche. Al secondo posto il M5S con il 17,5% (+1,5%) scavalca il Pd che ...

Notiziario USPI

di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che il ... L'indice di gradimentodi quattro punti sia per l'esecutivo che per la premier. Per quanto riguarda ...Tra gli utenti di Twitter questa percentualeal 45%. Al contrario per il 44%, il 48% tra chi ... che versa in difficoltà finanziarie Questisono stati svolti da Swg con metodo Cawi tra il ...