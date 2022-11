Sondaggi politici elettorali oggi 26 novembre 2022 | Fdi continua a crescere | vola il M5S

(Di sabato 26 novembre 2022)26– Fdia raccogliere consensi,il M5S che è il partito che cresce più di tutti: è quanto emerge dagli ultimifrutto della Supermedia Agi/Youtrend. Secondo la rilevazione, che si basa sulla media deirealizzati nelle ultime settimane, Fratelli d’Italia guadagna lo 0,3 per cento ed è ora al 29,2%. Il Movimento 5 Stelle, come detto, cresce più di tutti guadagnando mezzo punto percentuale rispetto alla rilevazione precedente. Il partito di Giuseppe Conte, quindi, è ora al secondo posto con il 17,4%. Scende ...

La media aggregata degli ultimi quattordicirealizzati è chiara e stima che solamente una ... Per l'organizzazione Freedom House, che monitora il rispetto dei diritti civili e...leggi anche: Conte e Meloni super, bene Paragone e de Magistris Sciopero 2 dicembre: orari e modalità Lo sciopero indetto per il 2 dicembre sarà nazionale e intercategoriale , ma ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Qualcosa, nello stanco mondo del centrosinistra italiano, sembra finalmente muoversi. Il Movimento 5 stelle sembra essere pronto a ...