Sondaggi | Meloni sfonda il muro Incubo Lega | tracollo Pd

(Di sabato 26 novembre 2022) Nuovie nuove novità. Prosegue la corsa inarrestabile di Fratelli d’Italia, che si riconferma primo partito assoluto del Paese dopo un mese di governo. I dati sono quelli delo di Ipsos per il Corriere della Sera, secondo cui FdI avrebbe di gran lunga superato il 31 per cento (31,4), distaccando di ben 14 punti percentuali la seconda forza politica. Un risultato che quindi premia l’operato di Giorgia, in carica da pochissime settimane, ma già protagonista all’interno dello scacchiere europeo ed internazionale. Dal G20 di Bali all’incontro con Xi, per poi passare alla crisi migratoria ed alla prima manovra di Palazzo Chigi, fino a questo momento la leader di FdI ha risposto positivamente alle sfide che ha dovuto affrontare, e iriflettono questa idea popolare. Per ...