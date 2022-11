“Solo una formalità” Biden ha preso una decisione sulle prossime elezioni Usa

Leggi su iltempo

(Di sabato 26 novembre 2022) Il conto alla rovescia è cominciato nella quiete di Nantucket, l'isola davanti alla costa del Massachusetts dove la famigliaè in vacanza. Il presidente Joee la moglie Jill hanno cominciato ad analizzare seriamente i pro e i contro di una candidatura alla ricerca del secondo mandato alla Casa Bianca. Lanon verrà presa in questi giorni ma è da giovedì, riportano i media americani, che la questione viene analizzata ogni giorno in famiglia. I consiglieri spingono per la candidatura. Secondo il sito Bloomberg l'annuncio finale è consideratouna: sarà2024. La fonte della notizia non è un aspetto secondario: isono ospiti in una residenza che appartiene proprio al co-fondatore di Bloomberg David Rubenstein, grande amico ...