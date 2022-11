Solo cameriere anziane per i giocatori dei Mondiali

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 26 novembre 2022) Iran-Galles (la più bella partita di sempre). L’Iran è una squadra fortissima. Nel rating Uefa è quinta. Non escluderei che arrivi in finale con la Germania. Il Galles è una nazionale tra le più forti in Europa. Tanto che l’Uefa ha tolto il trofeo di campione d’Europa alla squadra di Mancini per assegnarli ai gallesi. L’albergo dove sono in ritiro i gallesi è il più bello di tutto il Golfo persico. C’è tutto, dalla piscina termale al poligono. Leai piani sono donneper non far innamorare i. Che comunque non è detto, potrebbero innamorarsi uguale. L’Iran ha due attaccanti che sono i più pericolosi di tutto il torneo. Nemmeno la Francia. Entrambi il prossimo campionato saranno in forza alla Lazio. Anche se Sarri non vuole. LÀ DOVE LE STORIE DEL DESERTO SI SVELANO. Questo il poetico striscione (di ...