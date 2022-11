Skincare | il richiamo della foresta sulla pelle

(Di sabato 26 novembre 2022) Il filone che più di ogni altro sta influenzando lamoderna è senza ombra di dubbio quello dei cosmetici naturali e clean. Con la pandemia abbiamo imparato che spesso la soluzione ai nostri problemi (cutanei) si trova poco distante da noi, nei boschi e nelle foreste fuori dalla città. Lo sanno bene marchi come Parco 1923 che nelle sue formule bodycare incorpora estratti vegetali e profumati del Parco Nazionale d’Abruzzo, valorizzandone così il territorio. Ma anche Höbepergh che per i suoi cosmetici viso, corpo e capelli ha scelto solo ingredienti provenienti dal secondo massiccio carsico d’Europa, ossia l’Altopiano di Asiago, dove crescono erbe officinali e abeti bianchi che, dovendo resistere a situazioni climatiche estreme, vantano quantitativi di principi attivi superiori alla media. Cosmetici naturali che infondono relax Foto di Tasha ...

Grazia

...Una selezione delle migliori offerte black friday e cyber monday dedicate al mondo dellae ... Unad Acqua for Life, l'iniziativa mondiale di Giorgio Armani che ha come principale ...Neanche a dirlo, la lineaè a base di caffè e i packaging esterni sono realizzati in ... suggellato dal flacone con la cassandra orizzontale dall esplicitocouture. Compralo su ... Black Friday beauty 2022: i migliori sconti e offerte make up, skincare, profumi, capelli e accessori del mondo della bellezza Continua il trend dei cosmetici naturali. Oggi gli ingredienti di creme, candele e profumi arrivano dal bosco. Come pino, muschio e arnica ...