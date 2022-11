Sinistra quasi doppiata dal centrodestra | il sondaggio che affossa Letta

ItaliaItaliana si spacca sul caso Soumahoro, arrivano critiche su Fratoianni Vanessa ...finito in una storia più grande di lui lo dimostra il fatto che è stata anticipata nei dettagli...Piccola pausa e torniamo con Voi 51' angolo dallacorto dell'Argentina, ha buon gioco la ...bandierina dell'offside per Vega 44' 5 minuti di recupero 43' fallo sul neo entrato Gutierrez...Se è vero che la crisi della sinistra riguarda un po’ tutta l’Europa e anche in parte quasi tutto l’Occidente, la specificità italiana ruota intorno al Partito Democratico, erede di una sinistra ...Se è vero che la crisi della sinistra riguarda un po’ tutta l’Europa e anche in parte quasi tutto l’Occidente, la specificità italiana ruota intorno al Partito Democratico, erede di una sinistra ...