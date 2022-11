Si chiama Flower farming ed è un modello sostenibile di produzione locale | senza chimica | che rispetta il ritmo delle stagioni Un modo lento di lavorare la terra Protagoniste le donne Che ne hanno fatto una scelta di vita

Leggi su iodonna

(Di sabato 26 novembre 2022) Non sempre si sa che cosa c’è dietro un bel mazzo di rose rosse. Magari vengono dall ‘Africa con un lungo viaggio in aereo prima di finire a casa nostra. Oppure sono italiane, ma anche in questo caso sono volate fino ad Amsterdam dove le ha acquistate un grossista olandese – l ‘Olanda governa la compravendita dei fiori – e, una volta rivendute,riil percorso fino al nostro fiorista. Il mercato internazionale funziona così. Il trasporto, sempre in aereo, non èconseguenze ecologiche e le produzioni a basso prezzo in Paesi lontani non sempreno l’ambiente e i lavoratori. Da vari anni, a partire dal mondo anglosassone, è nato un nuovo paradigma: il “”: unche sta prendendo piede anche in Italia con l’obiettivo di offrire al ...