Settore Giovanile | programma gare

(Di sabato 26 novembre 2022) Dopo la sosta riprende anche il campionato Primavera 2 con il Pisa Sporting Club, capolista del proprio girone, impegnato in trasferta in casa della Virtus Entella. Difficile gara interna con l’Empoli per gli Under 17 e doppia trasferta ad Ascoli per gli Under 16 di mister Sandro Cois (nella foto) e Under 15. Ma vediamo nel dettaglio tutto ildelle. Campionato PRIMAVERA 2Virtus Entella-Pisa (sabato, ore14.30)Campo “Daneri”, via Gastaldi 22, Chiavari Campionato UNDER 17Pisa-Empoli (domenica, ore 14.30)Campo “Redini”, Piazzale Ferrari, Cascina Campionato UNDER 16Ascoli-Pisa (domenica, ore 14.00)Picchio Village, Strada della Bonifica, Ascoli Campionato UNDER 15Ascoli-Pisa (domenica, ore 11.00)Picchio Village, Strada della Bonifica, Ascoli Campionato UNDER 14Pisa-Carrarese (domenica, ore 11.00)Campo “Gemignani”, via Oratorio 230, ...