Serie A | il fuorigioco semi-automatico per evitare altri casi Candreva

LaA pronta ad adottare ilsemi - automatico per evitare il ripetersi di casi come quello di Candreva in Juve - Salernitana Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la...Ilsemiautomatico pronto a fare il suo ingresso anche inA , un'innovazione che dovrebbe partire da gennaio , ma manca ancora l'ufficialità. La tecnologia si chama SAOT - acronimo di ...RASSEGNA STAMPA - Champions League, Mondiale e presto anche in Serie A: il fuorigioco semiautomatico è pronto a sbarcare anche in Italia. Nei giorni scorsi a Lissone gli arbitri di CAN A e B hanno ...SERIE A - Cominciano le prime esercitazioni nel centro Var di Lissone: la Serie A vuole spingere per implementare la tecnologia al ritorno in campo dopo la paus ...