Serie A femminile | Milan a valanga sulla Fiorentina Vince anche la Roma

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/- a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ", Milan a ......00 Varese - Venezia 93 - 90 20:30 Reggio Emilia - Scaligera Verona 65 - 70 BASKET -A2 20:30 Urania - Cremona 59 - 88 VOLLEY -A120:30 Casalmaggiore - Macerata 3 - 1 VOLLEY - ...VOGHERA - Autosped Castelnuovo, successo d’autorità nel testacoda contro Vicenza, le giraffe di coach Molino trionfano per 70-49.Il Trento Calcio Femminile, nella nona giornata del campionato di Serie B, sarà impegnato in trasferta domenica 27 novembre contro il Genoa (fischio d’inizio ore 14.30). Le gialloblu di mister Spagnol ...