Serie A | ecco perché la rivincita degli stadi è il ritorno dei tifosi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 26 novembre 2022) Roma, 26 nov – Vecchi, obsoleti, scomodi, pericolosi, improduttivi, non funzionali. C’è stato un periodo non così lontano in cui per ogni male del pallone italiano gli esperti di casa nostra – dai bar di provincia alle redazioni – andavano a cercare le cause puntando il dito contro gliitaliani. Campionati monotoni, differenza di fatturato rispetto alle società estere, disastri sportivi in campo continentale: tutto era ricondotto al fatto che la quasi totalità dei nostri impianti sportivi non fosse in mano alle società ma ancora di proprietàenti pubblici. La moriaspettatori in presenza, sedotti nel frattempo dal caldo abbraccio della televisione a pagamento, come una logica conseguenza. Le statistiche, se incrociate con i risultati del campo, però difficilmente mentono. E, guarda caso, dopo un triennio in cui la ...