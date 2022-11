Sci di fondo | Ebba Andersson vince la 10 km di Ruka su Karlsson e Hennig Caterina Ganz al 22° posto

(Di sabato 26 novembre 2022) Si è appena conclusa la 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli di scena aper la Coppa del Mondo di sci difemminile 2022-2023. Podio numero 29, ma soprattutto seconda vittoria a livello individuale per, che ferma il cronometro sul tempo di 24’49?6, distanziando solo nel finale la connazionale Fridadi 5?7. Secondo successo svedese, in sostanza, in questo fine settimana dopo quello di Emma Ribom nella sprint. Ad occupare il gradino più basso del podio c’è la tedesca Katharina, che si ripete a un anno di distanza dall’identico obiettivo raggiunto proprio in questa sede. Per lei 13?3 di ritardo e gran capacità di beffare nel finale la norvegese Anne Kjersti Kalvaa, che resta giù dalle prime tre posizioni per due decimi. Quinta la ...

OA Sport

... tornando in Cile per coronare il sogno, che di nome fa Rocio e di professione la maestra di. ... perché io che mi cibavo di verdure crude e frutta inero fuori contesto', ricorda adesso senza ...Si aspettava da tempo questa condizione atmosferica per iniziare a preparare ilper le piste danel comprensorio sciistico Skipass Altosangro, ma per iniziare a lavorare con largo anticipo ... LIVE Sci di fondo, 10 km Ruka 2022 in DIRETTA: Ebba Andersson trionfa davanti a Frida Karlsson! Discreta Ganz. Alle 13.30 gli uomini Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Sfida sul filo dei secondi tra le due big svedesi nella prima gara distance stagionale. Per Andersson si tratta di un ritorno al successo dopo quasi due anni; conferma il ...