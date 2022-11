Sci alpino | Marta Bassino | “Oggi mi sono piaciuta in ogni aspetto” | Roberta Melesi | “Questo risultato è un punto di partenza”

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) 7 centesimi. Solamente 7 centesimi hanno negato ala gioia della vittoria nel gigante di Killington (Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile. Per la nostra portacolori, infatti, la beffa è stata servita da Lara Gut-Behrami abile a condurre due manche davvero impeccabili sulla pista del Vermont, mentre il podio viene completato da Sara Hector. Per quanto riguarda le italiane, nono posto di Federica Brignone, dopo una prima manche complicata, quindi spicca l’11° posto diche centra il migliordella sua giovane carriera. Al termine della gara odierna,ha raccontato le sue sensazioni ai taccuini della FISI: “molto contenta di avere iniziato così la ...