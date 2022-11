Sci alpino | la nuova startlist discesa Lake Louise oggi | orario | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 26 novembre 2022) A seguito della cancellazione per maltempo di ieri, è stata spostata adlalibera maschile di, la prima della stagione di Coppa del Mondo 2022/23. I dubbi rimangono anche sull’effettiva possibilità di disputare lain data odierna, ma per ora ildel weekend è stato modificato, inserendo laal posto del primo dei due superG previsti. Partenza prevista dunque per le 20:30 (ora italiana, in Canada saranno le 12:30) per unache, anche alla luce delle cancellazioni (passate e, probabilmente, future) mette in palio punti pesantissimi. Nella seconda prova cronometrata Marco Odermatt ed Aleksander Aamodt Kilde hanno fatto la differenza, ma i pretendenti alla vittoria rimangono tanti, compreso l’azzurro ...

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Killington (Stati Uniti), valido per la coppa del Mondo 2022 - 2023 dimaschile. Dopo l'annullamento del vernissage di Soelden, si tratta del primo appuntamento dedicato alla specialità tecnica fra le porte larghe nel circuito mondiale maschile in questa ...La prima grande occasione per mettersi in luce per Dominik Paris, che in questa stagione si è fissato l'obiettivo di conquistare la sua prima coppa di discesa della carriera. L'altoatesino, però, ...Alla vigilia della partenza della Coppa del Mondo, Piquadro annuncia il rinnovo del suo quasi decennale sodalizio con Fisi, la Federazione ...Marta Pacino non vede l'ora di affrontare lo slalom gigante a Killington. © Pentaphoto / G. AulettoSabato e domenica a Killington (USA) sono in programma ...