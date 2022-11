Sci alpino | Coppa del Mondo senza pace | tutte le gare già cancellate da ottobre

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) Siamo al 25 novembre. Ladeldi sci2022-2023, se tutto fosse andato per il verso giusto (e come abbiamo visto si tratta di un grosso “se”) avrebbe già dovuto mettere in archivio 11(5 per quanto riguarda il comparto maschile, 6 per quello femminile). In realtà dopo la cancellazione odierna della discesa di Lake Louise, abbiamo assistito solamente a 3 prove completate. In soldoni solamente un misero 27% del programma è stato disputato. Una statistica quanto mai allarmante che conferma quanto sia complicato questo avvio (se così si può definire) della stagione. Tra asdi neve e condizioni meteo avverse, gli organizzatori della FIS stanno davvero vivendo un periodo condito da un grattacapo dietro l’altro. Proviamo a fare un minimo di cronistoria della situazione. Come sempre ...