Sci alpino | Coppa del Mondo femminile | classifica generale aggiornata dopo gigante Killington 2022

(Di sabato 26 novembre 2022) Con la vittoria deldidi Lara Gut-Behrami, davanti a Marta Bassino e Sara Hector, cambia ladidel. Mikaela Shiffrin rimane avanti, con i punti conquistati grazie al decimo posto, davanti a Vlhova ed Hector terza. Questa lacompleta: 1.Mikaela Shriffin (USA) 220 2.Petra Vlhova (SVK) 170 3.Sara Hector (SWE) 141 4.Wendy Holdener (SUI) 140 5.Katharina Liensberger (AUT) 101 6.Lena Duerr (GER) 100 6.Lara Gut-Behrami (SUI) 100 8.Thea Louise Stjernesund (NOR) 84 9. Anna Swenn Larsson (SWE) 80 10. Leona Popovic (CRO) 66 8. Ana Bucik (SLO) 60 22.Federica Brignone (ITA) 2925.Roberta Malesi (ITA) 2446.Anita Gulli (ITA) 8 SportFace.

Lara Gut - Behrami vince il gigante di Killington di Coppa del Mondo difemminile 2022/23 , con il crono di 1.44.08. Alle sue spalle l'azzurra Marta Bassino , con 7 centesimi di ritardo, e la svedese Sarah Hector, con 20 centesimi di troppo rispetto alla testa. ...Marta Bassino ha chiuso al quinto posto la prima manche dello slalom speciale di Coppa del Mondo in corso a Killington , negli Stati Uniti. La piemontese è arrivata al traguardo con il tempo di 52'88',...SCI ALPINO - Marta Bassino rimonta in seconda manche e inizia la stagione di Coppa del Mondo con un secondo posto in gigante. Torna a vincere Lara Gut-Behrami i ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...