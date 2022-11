Agenzia ANSA

...di euro per sostenere nuove spedizioni di grano dall'Ucraina, in coordinamento con il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite". Lo ha annunciato il cancelliere tedesco Olaf...Fisco, manovra senza scudo Ucraina, 10al freddo e al buio. Fuga da Twitter Manovra lunedì ... Manovra e pensioni, si partee Jinping: no armi nucleari. Bce, tassi ancora su Scholz, 15 milioni di aiuti a Kiev per l'export del grano - Ultima Ora "Per sostenere nuove spedizioni di grano dall'Ucraina, la Germania darà altri 15 milioni di euro in coordinamento con il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite". Lo ha annunciato il cancell ..."La Germania darà altri 15 milioni di euro per sostenere nuove spedizioni di grano dall'Ucraina, in coordinamento con il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite". (ANSA) ...