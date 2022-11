Sanremo 2023 | ospiti e cantanti in gara | ecco quando verranno resi noti | le ultime dichiarazioni di Amadeus

(Di sabato 26 novembre 2022)non è mai stato così vicino.ha fatto sapere che i nomi ufficiali deiinper il Festival saranno comunicati domenica 4 dicembre durante il TG1 delle 13.30.in: lezie bomba I brani potranno essere presentati non oltre il 30 novembre: “Non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Intanto, però, Amadeus continua a lavorare alacremente al prossimo Festival di, in programma a febbraio su Rai 1. In questi giorni, il conduttore e direttore artistico della kermesse ha ...E' tutto pronto per l'annuncio ufficiale: Amadeus rivelerà la lista di Big anell'edizione del TG1 delle 13,30 del 4 ...Sanremo 2023, ospiti e cantanti in gara al Festival della musica: ecco quando verranno resi noti, le ultime dichiarazioni di Amadeus.La 73esima edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porta. La curiosità del pubblico continua a crescere e, proprio per questo, Amadeus inizia a svelare i primi dettagli. Il direttore artistico, ...