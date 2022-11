Salumi Pasini | la Box Zero Sprechi | ecco il regalo responsabile per le Feste

(Di sabato 26 novembre 2022) Le contingenze del mercato odierno e post pandemia non si possono ignorare e tra tante iniziative e impegni, come azienda, non potevamo non rispondere avvicinandoci alle richieste e necessità dei nostri clienti. La prima e importante novità è stata la creazione della BOX. Da anni collaboriamo con TooGoodToGo per la sensibilizzazione verso glialimentari causati dalla difficoltà ad interpretare le date di scadenza degli alimenti, attraverso l'iniziativa dell'Etichetta Consapevole. Oggi abbiamo voluto fare un passo in più e creare una Box contenente tutti quei prodotti in eccedenza o considerati non idonei a essere commercializzati, ad esempio per ragioni estetiche o perché in prossimità di scadenza, ma ancora perfettamente adatti al consumo. L'obbiettivo è, quindi, quello di evitare che questi prodotti vengano ...

Il Tempo

La confezione sarà disponibile per essere acquistata nel nostro Shop onlinein quantità limitate ogni settimana.