(Di sabato 26 novembre 2022) È una persecuzione che va avanti da mesie le sue piattaforme. Da oggi, 25 novembre, il ministrorusso ha inserito laguidata da Marknell’elenco delle. L’accusa è di aver permesso che sui social del gruppo si diffondessero notizie false, «propaganda terroristica» e appelli alla violenzai cittadini russi. Lo riporta l’agenzia Tass. L’accesso a Facebook, Whatsapp, Instagram e alle altre app didiventa ancora più proibitivo per gli utenti sul territorio russo. Già lo scorso marzo, un tribunale di Mosca aveva interdetto l’accesso alle piattaformemultinazionale per la presunta natura «estremista». Nello stesso ...

Open

Quest'opera però esiste davvero, ed è un libro che Gustavo Alfaro ha scritto di proprio, ... la nazionale aveva mancato l'appuntamento con2018 e, per tre edizioni consecutive, era stata ...Undi miliardari controlla da solo l'equivalente della ricchezza della metà più povera del ... come si fa quando scoppiano conflitti come quello- Ucraina, un rapporto dove venivano ... Russia, pugno duro contro Meta: il ministero della Giustizia inserisce la società di Zuckerberg tra le organizzazioni estremiste L'allerta del capo Aiea: "Ogni colpo d’artiglieria è un potenziale rischio per l’umanità". Sull'Ucraina scendono i primi fiocchi di neve e Putin ...Stalin non ebbe tutti torti a eliminare negli anni Trenta migliaia di avversari con le famigerate purghe che lo hanno fatto passare alla storia, Krusciov fu un ingenuo a “regalare” la Crimea all’Ucrai ...